Мэр Екатеринбурга впервые раскрыл число подчиненных с COVID-19

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Меры предосторожности по коронавирусу на входе в администрацию Екатеринбурга. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, кпп, профилактика, мэрия екатеринбурга
С весны в мэрии Екатеринбурга действуют ограничения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За время распространения коронавируса в администрации Екатеринбурга переболели от 20 до 30 процентов сотрудников (160-240 человек, если учитывать, что в мэрии работают около 800), поделился глава города Александр Высокинский. По его словам, показатели заболеваемости в мэрии не отличаются от значений в любых других организациях.

«[Из-за того, что] люди болеют, снижается производительность. Комитет по благоустройству, транспортный, жилищный, департамент архитектуры… А процесс-то идет, — посетовал Высокинский в прямом эфире Е1.ru. — Я думаю, что процент [заболеваемости] обычный — как и в любой организации. Думаю, процентов 20-30 коронавирусом переболело за весь год».

До этого городские власти не раскрывали число муниципальных служащих, инфицированных коронавирусом или или уже перенесших болезнь. Весной в мэрии ввели ограничения: в частности, был изменен формат работы с гражданами (она ведется дистанционно) и ограничен проход в здание горадминистрации. Кроме того, на территории «серого дома» действуют строгий температурный контроль и масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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