Найдена замена умершему от коронавируса ректору пермского медвуза

ПГМУ нашел нового ректора Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

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Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) возглавила Наталия Минаева. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Уточняется, что Минаева 18 декабря выступит в качестве докладчика на заседании комиссии Общественной палаты Пермского края по здравоохранению и соцзащите. Она упоминается в числе спикеров как и. о. ректора пермского медвуза.

«В качестве докладчиков выступят и. о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, и. о. ректора ФГБОУ ВО „Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера“ Министерства здравоохранения РФ, проректор по образовательной деятельности Наталия Минаева», — говорится в сообщении пресс-службы. Получить оперативный комментарий в вузе не удалось, там не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Минаева является доктором медицинских наук, профессором кафедры педиатрии факультета дополнительного профобразования ПГМУ. Ректор медуниверситета Ирина Корюкина, занимавшая этот пост последние 15 лет, скончалась 7 декабря. Сообщалось, что у нее был диагностирован коронавирус.