В Россию пришла вакцина «Спутник V» из Индии

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
У России договоренности с четырьмя компаниями из Индии на производство вакцины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия получила образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была произведена в Индии. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Первые примеры произведенной в Индии вакцины направлены в Россию, и мы сейчас тестируем качество этой вакцины. Индия будет производить для нас около 300 миллионов доз или больше вакцины в следующем году», — заявил Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сейчас ученые тестируют качество образцов. Также Дмитриев уточнил, что у РФ есть договоренности с четырьмя производителями из Индии, которые будут производить российскую вакцину.

Российский препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. По итогам испытаний ее эффективность составила 91,4%, передает «Пятый канал». Препарат уже доставлен во все регионы РФ для массовой вакцинации, пишет «Национальная служба новостей». Кроме этого, сейчас в России разрабатывается 26 видов вакцин. Такое количество препаратов обусловлено тем, что пока непонятно, какие из них сработают, заявил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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