В Россию пришла вакцина «Спутник V» из Индии

У России договоренности с четырьмя компаниями из Индии на производство вакцины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия получила образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была произведена в Индии. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Первые примеры произведенной в Индии вакцины направлены в Россию, и мы сейчас тестируем качество этой вакцины. Индия будет производить для нас около 300 миллионов доз или больше вакцины в следующем году», — заявил Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сейчас ученые тестируют качество образцов. Также Дмитриев уточнил, что у РФ есть договоренности с четырьмя производителями из Индии, которые будут производить российскую вакцину.

Российский препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. По итогам испытаний ее эффективность составила 91,4%, передает «Пятый канал». Препарат уже доставлен во все регионы РФ для массовой вакцинации, пишет «Национальная служба новостей». Кроме этого, сейчас в России разрабатывается 26 видов вакцин. Такое количество препаратов обусловлено тем, что пока непонятно, какие из них сработают, заявил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.