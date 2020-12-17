Экономисты: контроль за наличными усложнит жизнь чиновникам

Усиление контроля за оплатой наличными средствами в России снизит коррупцию среди чиновников. При этом рядовые граждане даже не заметят изменений, рассказал URA.RU главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
С 10 января 2021 года в РФ будут запрещены анонимные платежи. Также будет усилено управление банковскими операциями на сумму более 600 тысяч рублей наличными, пишет агентство Nation News.
Экономист заявил, что такие меры российские власти приняли для борьбы с коррупцией. «Это контроль за теми, кто может получить взятки. Богатыми оказываются близкие родственники, одноклассники или родители чиновников. Раньше такие меры не вводили, а сейчас растет недовольство людей. В пандемию по всему миру усилилось неравенство доходов», — сказал Миронов.
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в разговоре с URA.RU предположил, что законопослушным россиянам можно не бояться контроля за банковскими операциями. Нововведения прежде всего коснутся нечестных бизнесменов и арендодателей. «[Власти] стараются сделать более прозрачными расходы населения. Сократить серую зону рынка, которая не облагалась налогами. Регуляторные меры почувствуют частные предприниматели, которые не полностью учитывают свои доходы. Или кто сдает недвижимость в аренду без сделок», — объяснил экономист.
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