Власти объяснили, как получить новую выплату на детей

Выплаты на детей поступят автоматически Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители России, имеющие детей в возрасте до восьми лет, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Как поясняется на сайте Госуслуг, никаких дополнительных заявлений писать не нужно, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии.

«Выплата назначается автоматически, если родители ребенка в 2020 году уже подавали заявление на ежемесячное пособие на детей до трех лет либо на единовременную выплату на детей от трех до 16 лет», — сказано в сообщении. Власти также уточняют, что выплата положена и тем, у кого ребенку исполнится восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года.

Отмечается, что заявление нужно будет подать лишь в том случае, если ранее указанный для выплат счет был закрыт, уточняет Nation News. Также заявление нужно писать тем, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но родители по какой-то причине до сих пор не оформили на них выплаты, добавляет телканал 360. Между тем, на сайте Минцифры сообщается, что граждане РФ за первые два часа подали более 100 тысяч заявок на получение единовременной выплаты.

Президент России Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году. Как посчитали в Минфине РФ, на эти цели из бюджета потребуется в 73,5 млрд рублей.