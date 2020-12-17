В Минфине подсчитали сумму на выплаты детям, обещанные Путиным

Единовременные выплаты по 5 тысяч рублей семьям с детьми к Новому году, о которых на сегодняшней пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин, обойдутся в 73,5 млрд рублей. Об этом заявили в Министерстве финансов России.
«Из резервного фонда правительства на эти цели будет выделено порядка 73,5 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Выплаты коснутся 14,7 млн детей, уточняет
Все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году. Президент РФ озвучил такую меру поддержки населения в период пандемии в завершение сегодняшней пресс-конференции.
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