В Минфине подсчитали сумму на выплаты детям, обещанные Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги
Из резервного фонда семьям с детьми выделено более 73 миллиардов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Единовременные выплаты по 5 тысяч рублей семьям с детьми к Новому году, о которых на сегодняшней пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин, обойдутся в 73,5 млрд рублей. Об этом заявили в Министерстве финансов России.

«Из резервного фонда правительства на эти цели будет выделено порядка 73,5 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Выплаты коснутся 14,7 млн детей, уточняет RNS. Тем, кто уже подавал аналогичные заявления на получение выплаты в прошлые годы, оформлять документы заново не придется.

Все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году. Президент РФ озвучил такую меру поддержки населения в период пандемии в завершение сегодняшней пресс-конференции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...