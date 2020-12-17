Общественникам разрешат наблюдать за сдачей экзамена на права

МВД России разрешит общественникам находиться в машине на практическом экзамене на получение водительских прав. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре министерства.
«Для повышения объективности проведения экзамена предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, а также иных должностных лиц органов внутренних дел, помимо экзаменатора», — приводит ТАСС сообщение МВД.
Ранее агентство сообщало, что при проведении экзамена при наличии мест в авто, не считая экзаменуемого и экзаменатора, допускается нахождение должностных лиц организации, осуществляющей образовательную деятельность, представителей общественных советов при региональных МВД, а также других должностных лиц внутренних дел. Новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
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