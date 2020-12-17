17 декабря 2020

Общественникам разрешат наблюдать за сдачей экзамена на права

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественникам разрешат находиться в машине во время сдачи экзамена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД России разрешит общественникам находиться в машине на практическом экзамене на получение водительских прав. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре министерства.

«Для повышения объективности проведения экзамена предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, а также иных должностных лиц органов внутренних дел, помимо экзаменатора», — приводит ТАСС сообщение МВД.

Ранее агентство сообщало, что при проведении экзамена при наличии мест в авто, не считая экзаменуемого и экзаменатора, допускается нахождение должностных лиц организации, осуществляющей образовательную деятельность, представителей общественных советов при региональных МВД, а также других должностных лиц внутренних дел. Новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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