Среди россиян увеличился спрос на лекарства от похмелья

В аптеках РФ зафиксирован повышенный спрос на лекарства от похмелья. Как указано в исследовании компании DSM Group, чаще всего препараты покупали в марте и в сентябре, когда сотрудников отправляли на удаленку.
«Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году — причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая все, что можно, в ожидании локдауна», — рассказал «Известиям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Специалист отметил, что осенью спрос на лекарства от похмелья был увеличен на 40% в сравнении с тем же периодом 2019 года. С 16 по 30 марта в аптеках реализовали в 2—2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период прошлого года. Шуляк прогнозирует, что новый рост продаж препаратов от похмелья придется на новогодние праздники: последнюю неделю декабря — первую неделю января.
Эксперты говорят, что рост продаж «антипохмелинов», скорее всего, связан с негативными эмоциями, вызванные пандемией. «В нынешнем году у многих появилось больше оснований снимать стресс с помощью психоактивных веществ. Эпидемия способствовала росту негативных эмоций. Люди увидели рекламу препаратов от похмелья и решили их приобрести», — считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Он подчеркивает, что повышенный спрос на препараты от похмелья никак не связан с повышением числа людей, страдающих алкоголизмом и нуждающихся в помощи.
Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что от похмелья отлично спасает самый обычный холодец, сообщало агентство Nation News. Вместо соков и газировок диетолог рекомендовала пить воду и минералку.
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