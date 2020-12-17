СВР: Германия тщательно скрывала нападение на СССР

В секретных документах сообщается, как Третий рейх готовился к нападению на СССР Фото: Илья Московец © URA.RU

Офицеры и чиновники Гитлеровской Германии тщательно готовились и в то же время также тщательно скрывали нападение на СССР в 1941 году. Об этом рассказывается в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России, опубликованных в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

В сборнике приводится шифртелеграмма, направленная 9 мая 1941 года из Берлина в Москву резидентом СВР Амаяком Кобуловым (псевдоним «Захар»). Как пишет РИА «Новости», Кобулов передал сведения от двух легендарных немецких агентов советской разведки: обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним «Старшина»), работавшего в министерстве авиации Германии, и Арвида Харнака («Корсиканца»), служившего в рейхсминистерстве экономики. Они рассказали, что подготовка операции против СССР проводится в настоящее время самым ускоренным темпом. « „Старшина“ уверяет, что все данные говорят за то, что выступление намечено на ближайшее время», — доносил Кабулов, уточнив, что операцию хранят в полном секрете. «В его учреждении офицеры, занятые русскими вопросами, конспирируют свою работу от коллег из других отделений. Точно так же, по-видимому, по распоряжению сверху стремятся положить конец и опровергнуть слухи о войне Германии против СССР и успокоить общественное мнение», — сообщал резидент.

Захар, со ссылкой на агентурные данные, указывал, что «морской атташе Германии в Москве телеграфирует, что он часто сталкивается с направленными к нему вопросами — будет ли война с СССР и, конечно, всячески старается доказать, что эти слухи не соответствуют действительности».

«Корсиканец» передавал информацию, что что представитель Форшунгсамта в его учреждении, который раньше избегал разговоров об СССР, сейчас использует каждый предлог, чтобы заявить, что войны не будет. По мнению разведчика, это делалось намеренно и было «заданием свыше», чтобы «успокоить общественное мнение и законспирировать ведущуюся подготовку».