Адвокат раскрыл, в каком убийстве обвиняли Тесака

Убийство было совершено в 2007 году Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Следственный комитет России обвиняет националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак в причастности к убийству двух человек. Речь идет об убийстве в 2007 году дагестанца Шамиля Удаманова и уроженца Средней Азии, личность которого установить не удалось. В преступлении подозревают ранее судимых Сергея Маршакова и Максима Аристархова. Об этом рассказал адвокат, который представляет интересы семьи Тесака, Алексей Михальчик.

«СК полагает, что Марцинкевич был причастен к двум убийствам, в которых подозреваются Аристархов и Маршаков. Оба они недавно были этапированы в Москву в связи с убийствами двух лиц, совершенными в 2007 году. Следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и даже признал вину», — передает ТАСС слова Михальчика. Адвокат добавил, что тело погибшего Марцинкевича было обнаружено в СИЗО с предсмертной запиской, где он заявляет, что не совершал преступления.

Тело погибшего Марцинкевича нашли 16 сентября в камере Челябинского СИЗО. По предварительной версии следствия, он покончил с собой. На данный момент проводятся проверки, однако, по мнению СК России, смерть Тесака не имеет криминального характера. В 2017 году Тесак был приговорен к 9 годами за возбуждение ненависти и вражды, напоминает РАПСИ .

Маршаков ранее был приговорен к 18 годам колонии за то, что тяжело ранил сотрудника ФСБ, который проводил обыск в его квартире. Аристархов был осужден за ограбление таксиста.