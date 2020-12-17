В ХМАО число больных коронавирусом растет с начала декабря

В ХМАО с 3 декабря число заразившихся коронавирусом не опускается ниже 220 человек в день. За минувшие сутки заразилось 227 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 60 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 32;
- Ханты-Мансийск — 27;
- Нефтеюганск — 19;
- Нижневартовск — 17;
- Сургутский район — 15;
- Нягань — 13;
- Мегион — 12;
- Урай — 12;
- Пыть-Ях — 10;
- Советский район — 10;
- Октябрьский район — 9;
- Когалым — 8;
- Кондинский район — 7;
- Покачи — 6;
- Югорск — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Белоярский район — 5;
- Лангепас — 4;
- Березовский район — 4;
- Нижневартовский район — 3;
- Радужный — 2.
Состояние 157 пациентов тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 153,52%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 489 человек (3 человека). За сутки излечились 303 человека, за весь период пандемии — 34 262 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросли смертность и число заразившихся коронавирусом. За месяц коронавирусом заразилось 6 тысяч 507 человек, 157 из них умерло.
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