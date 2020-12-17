В ХМАО число больных коронавирусом растет с начала декабря

В ХМАО растет количество заражающихся коронавирусом в день Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО с 3 декабря число заразившихся коронавирусом не опускается ниже 220 человек в день. За минувшие сутки заразилось 227 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 60 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 32;

Ханты-Мансийск — 27;

Нефтеюганск — 19;

Нижневартовск — 17;

Сургутский район — 15;

Нягань — 13;

Мегион — 12;

Урай — 12;

Пыть-Ях — 10;

Советский район — 10;

Октябрьский район — 9;

Когалым — 8;

Кондинский район — 7;

Покачи — 6;

Югорск — 6;

Ханты-Мансийский район — 6;

Белоярский район — 5;

Лангепас — 4;

Березовский район — 4;

Нижневартовский район — 3;

Радужный — 2.

Состояние 157 пациентов тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 153,52%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 489 человек (3 человека). За сутки излечились 303 человека, за весь период пандемии — 34 262 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросли смертность и число заразившихся коронавирусом. За месяц коронавирусом заразилось 6 тысяч 507 человек, 157 из них умерло.