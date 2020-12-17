17 декабря 2020
16 декабря 2020

В ХМАО число больных коронавирусом растет с начала декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, защитная маска, фельдшер, коронавирус, ковид
В ХМАО растет количество заражающихся коронавирусом в день Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО с 3 декабря число заразившихся коронавирусом не опускается ниже 220 человек в день. За минувшие сутки заразилось 227 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 60 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 32;
  • Ханты-Мансийск — 27;
  • Нефтеюганск — 19;
  • Нижневартовск — 17;
  • Сургутский район — 15;
  • Нягань — 13;
  • Мегион — 12;
  • Урай — 12;
  • Пыть-Ях — 10;
  • Советский район — 10;
  • Октябрьский район — 9;
  • Когалым — 8;
  • Кондинский район — 7;
  • Покачи — 6;
  • Югорск — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Белоярский район — 5;
  • Лангепас — 4;
  • Березовский район — 4;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Радужный — 2.

Состояние 157 пациентов тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 153,52%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 489 человек (3 человека). За сутки излечились 303 человека, за весь период пандемии — 34 262 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросли смертность и число заразившихся коронавирусом. За месяц коронавирусом заразилось 6 тысяч 507 человек, 157 из них умерло.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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