На Челябинскую область надвигается снег и мороз

В регионе прогнозируются снег и морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о предстоящем снегопаде и 30-градусных морозах. Об ухудшении дорожной обстановки сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В связи с снегопадами и ухудшением дорожной обстановки на дорогах Госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей быть предельно внимательными. Призываем водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами в условиях реальной видимости», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Водителям напомнили, что тормозной путь на скользкой и заснеженной дороге может увеличиться в несколько раз. «Обгон является наиболее опасным маневром. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения, в большинстве случаев носят тяжелые, а за частую трагические последствия», — добавили в ведомстве.

Как сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра, 20 декабря ночные температуры опустятся ниже 30 градусов мороза. Кроме того, челябинцев ожидают снегопады.