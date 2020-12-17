17 декабря 2020
16 декабря 2020

На Челябинскую область надвигается снег и мороз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
В регионе прогнозируются снег и морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о предстоящем снегопаде и 30-градусных морозах. Об ухудшении дорожной обстановки сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В связи с снегопадами и ухудшением дорожной обстановки на дорогах Госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей быть предельно внимательными. Призываем водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами в условиях реальной видимости», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Водителям напомнили, что тормозной путь на скользкой и заснеженной дороге может увеличиться в несколько раз. «Обгон является наиболее опасным маневром. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения, в большинстве случаев носят тяжелые, а за частую трагические последствия», — добавили в ведомстве.

Как сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра, 20 декабря ночные температуры опустятся ниже 30 градусов мороза. Кроме того, челябинцев ожидают снегопады.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...