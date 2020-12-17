Силовики ЯНАО возбудили дело против главного бухгалтера властей

Директор главной бухгалтерии правительства ЯНАО Николай Еланцев незаконно устроил на работу бывшего государственного служащего. Против Еланцева возбудили административное дело. Суд оштрафовал виновного на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Прокуратурой установлено, что на работу в централизованную бухгалтерию ЯНАО приняли бывшего госслужащего департамента информационных технологий и связи ЯНАО. Но в указанный срок, сведения о заключенном с ним трудовом договоре так и не были отправлены на прошлое место службы. Это нарушает требования законодательства о противодействии коррупции.
«Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы», — уточнили в ведомстве.
URA.RU не удалось получить комментарий в правительстве ЯНАО к моменту выхода новости. Туда отправлен официальный запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросло число коррупционных преступлений. Органы правопорядка выявили, что за последний год они увеличились на треть.
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