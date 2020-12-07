Власти ЯНАО признали всплеск коррупции в округе

Дмитрию Артюхову доложили о росте коррупционных преступлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Число коррупционный преступлений, выявленных органами правопорядка ЯНАО за последний год, выросло на треть. При этом в разы увеличилось количество нарушений, совершенных в крупном размере. Об этом шла речь на совещании губернатора Дмитрия Артюхова с начальниками силовых структур.

«В этом году в округе на треть увеличилось количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел преступлений коррупционной направленности по сравнению с прошлым годом. Пресечено в 3,5 раза больше коррупционных посягательств в крупном и особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания.

Выступая с докладом, замгубернатора Аркадий Бессонов заявил, что в ЯНАО два года реализуется комплексная программа по противодействию коррупции. За это время в проектах правовых актов округа найдено более 300 коррупциогенных факторов. Также Бессонов указал, что, по данным ВЦИОМ, ямальцы относятся к коррупции более сдержанно, чем другие россияне: рост взяточничества отмечают лишь 8% жителей и 2% бизнесменов округа при средних значениях в 17% и 23% по стране.

В 2020 году губернатор Артюхов неоднократно заявлял о проблемах со взятками в ЯНАО. В сентябре он анонсировал новые уголовные дела по коррупционным статьям. В частности, глава Ямала напомнил о деле экс-руководителя Фонда жилстроя Виктора Калашникова, похитившего 60 млн рублей из бюджета.