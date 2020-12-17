В Перми резко подскочил темп заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлен 331 новый случай заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Пермском крае поставлен очередной антирекорд — выявлен 331 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Коэффициент заражаемости (Rt) увеличился до 1,035 — это максимальное значение, начиная с 26 ноября.

«Пермский край — 331 [новый случай заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 26 326 случаев заболевания COVID-19. За последнюю неделю регион ставит уже пятый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) за день увеличился с 1,026 до 1,035. Это означает, что темпы заражения в крае возросли. За сутки выявлено 15 смертельных случаев, связанных с коронавирусом, еще 17 человек умерли непосредственно от COVID-19. Общее число смертей в регионе с начала пандемии достигло 1510. Сейчас в больницах региона находится 1954 человека, из них 121 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.