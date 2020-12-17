Личные вещи и продукты пациентам приходится хранить на подоконниках (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пациенты Демидовской больницы (Нижний Тагил, Свердловская область) лежат в больничных коридорах из-за недостатка мест в палатах. Об этом сообщили на правах анонимности некоторые из больных хирургического отделения.

«В больнице на Горошникова. Где справедливость? Помирают бабушки 80-85 лет, ветераны, в коридоре на холоде», — написал анонимный пользователь в группе «Тагил за перемены» социальной сети «ВКонтакте». На фото показано, что некоторые пациенты лежат на кроватях, а другие на кушетках. Личные вещи и продукты им приходится хранить на подоконниках. Все кадры сделаны 17 декабря.

Главврач больницы Сергей Овсянников в беседе с URA.RU уточнил, что на кадрах резервный коечный фонд учреждения. «Мы всегда госпитализируем пациентов и не отказываем им из-за отсутствия мест. Данная ситуация не постоянная. Наше учреждение является межмуниципальным медицинским центром крупнейшим в округе. В период пандемии COVID-19, большинство профильных отделений круглосуточного стационара являются единственными на территории всего городского округа. Учитывая большое количество пациентов, поступающих в экстренном порядке, у нас всегда имеется резервный коечный фонд», — уточнил главврач.

В региональном оперштабе агентству сообщили, что в период распространения COVID-19 ситуация с отсутствием мест в палатах для данного медучреждения имеет исключительный характер. «Учитывая большое количество пациентов, поступающих в экстренном порядке, в медучреждении всегда имеется резервный коечный фонд. Размещение пациентов на койках в коридоре стационара никак не сказывается на качестве оказания медицинской помощи, они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», — рассказали там.

В конце июля 2019 года из Демидовской больницы массово уволились врачи из-за высокой нагрузки и низкой оплаты труда. Также заявления об увольнении написали все хирурги тагильской ГКБ №1. О ситуации стало известно в Кремле, после этого в ГКБ №1 приезжал областной министр здравоохранения Андрей Цветков, который убедил хирургов не увольняться.

Фото: «Тагил за перемены», VK

Фото: «Тагил за перемены», VK

Фото: «Тагил за перемены», VK