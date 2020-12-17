Курганские власти закупают новогодние гирлянды на миллионы рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городском саду Кургана, который находится рядом со зданием областного правительства, появится новогодняя гирлянда за 4,3 млн рублей. Процедура размещена на сайте госзакупок.

Объектом закупки указано: «Выполнение работ по изготовлению и монтажу светодиодных гирлянд „Звездное небо“ в городском саду». Длина гирлянды должна быть не менее 100 метров. Цвет в техзадании указан — зеленый. Гирлянда будет крепиться на 20 восьмиметровых опорах.

На конкурс заявился всего один участник. С ним был заключен контракт по начальной максимальной цене — 4,3 млн рублей. Работы должны быть выполнены к 18 декабря.

Украшены гирляндами также деревья по ул. Гоголя (от Красина до Кирова и от Кирова до Томина). Власти на это направили 1,2 млн рублей. Соответствующая закупка также размещена на сайте госзакупок.

В курганском горсаду рабочие монтирую новогоднюю гирлянду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU