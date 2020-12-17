Алексаандр Скрябин утверждает, что хотел развеселить земляков паблик «Сила Берёзовского в людях»/ВК

На одной из улиц Березовского (Свердловская область) появился баннер с изображением депутата местной думы Александра Скрябина и слоганом «Ж.па скоро закончится! Все будет хорошо, я узнавал». Как депутат сообщил URA.RU, он не пытался кого-либо спровоцировать, хотел только, чтобы люди улыбнулись.

«Год был очень суровым. Захотелось как-то скрасить его последствия, улучшить людям настроение. На плакате нет ни намека на мат, провокацию или чернуху. Как показали отклики в соцсетях, 90% горожан реагируют с юмором», — прокомментировал Александр Скрябин. Он признал, что ему хотелось выделиться из общего потока «унылых поздравлений и серой рекламы». По словам депутата, плакат будет демонтирован по первому требованию властей.

Ранее, управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило дело в отношении компании-застройщика «Брусника» из-за рекламного ролика, в котором маленькая девочка показывает средний палец. До этого ведомство проводило еще несколько громких процессов, связанных с нарушениями приличий в рекламном контенте.