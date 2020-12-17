Мэрия ХМАО усилит контроль за жителями к новому году

В Нижневартовске установят еще 50 камер видеонаблюдения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске в ближайшее время установят больше 50 новых камер видеонаблюдения. Официально заявляется, что их работа нацелена на обеспечение общественного порядка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«В настоящее время функционирует 163 видеокамеры, установленные в общественных местах и на улицах города. В ближайшее время заработает еще свыше 50 новых камер видеонаблюдения. Их работа нацелена на предупреждение и предотвращение противоправных действий», — добавили в пресс-службе города.

В администрации объяснили, что на покупку и установку видеокамер потрачено более 25 млн рублей из бюджета города. А общее количество видеокамер еще увеличится — до 190 штук.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вводят систему слежки из-за коронавируса. Теперь всем посетителям общепитов и других общественных мест нужно пройти электронную регистрацию через QR-код.