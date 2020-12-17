Куйвашев озвучил сроки каникул для свердловских школьников

Школьников отправят на отдых за несколько дней до нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отправить школьников на каникулы 28 или 29 декабря. Об этом он написал в своем Instagram.

«Приближаются новогодние каникулы в школах, и я знаю, что у родителей есть вопросы по поводу их сроков. Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря. Думаю, уже в ближайшее время классные руководители или директора школ озвучат ученикам дату начала каникул», — написал глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, в Свердловской области могут продлить зимние каникулы для школьников, если число заболевших в новогодние праздники будет расти. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков. Сейчас в регионе школы посещают 1-5 классы, ученики девятых и одиннадцатых классов, остальные обучаются дистанционно.