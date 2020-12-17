17 декабря 2020

Куйвашев озвучил сроки каникул для свердловских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, ребенок, гимназия, дети, ученик, девочка, школа, лицей
Школьников отправят на отдых за несколько дней до нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отправить школьников на каникулы 28 или 29 декабря. Об этом он написал в своем Instagram.

«Приближаются новогодние каникулы в школах, и я знаю, что у родителей есть вопросы по поводу их сроков. Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря. Думаю, уже в ближайшее время классные руководители или директора школ озвучат ученикам дату начала каникул», — написал глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, в Свердловской области могут продлить зимние каникулы для школьников, если число заболевших в новогодние праздники будет расти. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков. Сейчас в регионе школы посещают 1-5 классы, ученики девятых и одиннадцатых классов, остальные обучаются дистанционно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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