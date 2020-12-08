Свердловские власти готовы продлить каникулы для школьников

Зимние каникулы в свердловских школах могут продлить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области могут продлить зимние каникулы для школьников, если число заболевших в новогодние праздники будет расти. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков во время брифинга после заседания штаба по противодействию эпидемии.

«Вполне возможно, что такая мера будет предпринята, это будет зависеть от того, как у нас пройдут предновогодние и новогодние мероприятия», — заявил Креков, отвечая на вопрос о продлении зимних каникул в школах. Он подчеркнул, что каникулы, если такое решение будет принято, продлят ненадолго.

Также Креков сообщил, что пока не планируется выводить с дистанционного обучения 6-8-е и 10-е классы. Он объяснил это решение тем, что отмечен рост числа заболевших среди детей 15 лет и старше.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вернул к очному обучению девятиклассников. Также очно учатся ученики 1-5 классов и одиннадцатиклассники.