Аэропорт Салехарда реконструируют не раньше 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство ЯНАО объявило новый конкурс на проект реконструкции аэропорта Салехарда. Предыдущий аукцион был сорван из-за скандала и последующего вмешательства ФАС. В итоге аэропорт отремонтируют не раньше 2022 года, следует из документов на портале госзакупок.

«Выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения — с даты заключения государственного контракта, но не ранее 1 февраля 2021 года до 31 января 2022 года», — говорится в документах тендера. Начальная стоимость контракта составляет 176,4 млн рублей. Подрядчик будет должен составить проект реконструкции здания аэропорта, привокзальной площади, зон вылета и прилета, зала ожидания.

Предыдущий конкурс, который должен был состояться в апреле, сорвался. Ямальское управление ФАС приостановило аукцион из-за жалобы одного из участников. Фирма «Аэродинамика» заявила, что заказчик установил жесткие критерии отбора, создав тем самым преимущество для конкретной организации. ФАС признала жалобу обоснованной.

В конце октября стало известно, что аукцион отменили по «причинам организационно-правового характера». Реконструкцию должны завершить к осени 2023 года.

Параллельно реконструкция пройдет в аэропорту Нового Уренгоя, которой займется турецкий консорциум Limak Marash. В то же время власти ЯНАО хотят модернизировать хаб в Ноябрьске, но этому мешает авиакомпания Utair, которой принадлежит воздушная гавань. Переговоры о покупке аэропорта, которые начало правительство, идут тяжело и уже успели спровоцировать конфликт.