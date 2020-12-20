Пермский губернатор избавится от бесполезных чиновников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин собирается реформировать свою администрацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует полностью изменить структуру своей администрации. Об этом рассказал URA.RU источник в краевых органах власти. Он пояснил, что таким образом в администрации избавятся от чиновников, которые выполняют одни и те же функции.

«Поменяется структура администрации. Сейчас решается, как именно. Какие-то департаменты и подразделения ликвидируют, какие-то объединят, какие-то создадут», — пояснил URA.RU инсайдер.

Собеседник агентства утверждает, что прежняя структура создавалась под конкретного человека — экс-главу региона, ныне министра экономического развития РФ Максима Решетникова. При этом сейчас в администрации сложилась ситуация, когда разные подразделения стали выполнять одни и те же функции. В пресс-службе губернатора Пермского края от комментариев на данную тему воздержались.

Ожидается, что вместе с устранением дублирующих функций свои должности потеряют и люди, которые выполняют эти самые функции. При этом Махонин уже признал, что его администрация в текущем виде работает неэффективно