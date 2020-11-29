29 ноября 2020
28 ноября 2020

Пермский губернатор раскритиковал свою администрацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин планирует принять новых людей в свою администрацию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Администрация губернатора Пермского края не справляется со своими обязанностями. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин, говоря о новых кадровых решениях в своей администрации.

«Пока администрация губернатора не выполняет тех функций, которые должна», — рассказал Махонин в интервью «Новому компаньону». Он также пояснил, что планирует принять новых людей в свою администрацию с целью ее усиления.

Собеседники URA.RU, близкие к главе региона, говорят о возможной недоработке администрации губернатора при работе с муниципалитетами. Официально данную информацию в пресс-службе главы региона не комментируют.

Также Махонин не ответил утвердительно на вопрос, планирует ли он назначить замглавы администрации губернатора Александра Смертина ее руководителем. «Он достойный кандидат», — пояснил Махонин. URA.RU рассказывало, что решение о повышении Смертина было принято еще в октябре, но пока его кандидатуру якобы не согласовали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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