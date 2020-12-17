Тюменская порнозвезда Лола Тейлор попала за решетку

Лола Тейлор была задержана за езду на автомобиле без водительского удостоверения Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор получила восемь суток административного ареста за езду на автомобиле без водительского удостоверения. Об этом она сообщила в соцсети «ВКонтакте». Тейлор уточнила, что уже провела сутки в изоляторе, куда ее доставили сразу после задержания.

«Все, ребят, не скучайте по мне. На восемь суток меня посадили. В первый раз в жизни посадили. Ужас. Черная полоса в моей жизни. Да что же я такого сделала, что у меня этот год просто проклятый? Что ни день, то одни беды. Что меня там ждет, как там вообще? Я всегда этого очень сильно боялась, и просто по глупости так попала», — сообщила она своим подписчикам.

От телефонного разговора с агентством она отказалась, сославшись на подавленное эмоциональное состояние. Ранее в своем аккаунте Тейлор сообщила, что была задержана за езду без водительского удостоверения и сутки провела за решеткой.

Как писало агентство, в начале декабря Тейлор и ее подругу чуть не убил пьяный мужчина, который напал на них с самурайским мечом. А в конце сентября, находясь на отдыхе в Геленджике, она подверглась групповому изнасилованию. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала строить карьеру в порноиндустрии, которую продолжила за границей.