Тюменская порнозвезда призналась, что ее чуть не убили

В доме Лолы Тейлор мужчина ударил ее подругу по шее самурайским мечом Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В доме тюменской порнозвезды Лолы Тейлор (Любовь Бушуева) произошло нападение на ее подругу Ирину. Мужчина ударил девушку самурайским мечом по шее.

Девушки отдыхали в особняке Бушуевой вместе с молодым человеком по имени Максим. В нетрезвом состоянии он начал грубить Ирине. «Ему показалось, что она — дьяволица, как он сказал. И он еще сказал, что мы едим людей. Каких людей мы едим? Я не понимаю», — сказала Тейлор в интервью Mash.

В одной из комнат особняка оказался самурайский меч, который, по словам Тейлор, был декоративным. От удара оружие сломалось на две части, рассказывает Ирина, а на ее шее остался рубец. После нападения на девушек, Максим украл три смартфона, часы Rolex и скрылся. Сейчас молодого человека разыскивает полиция.

URA.RU попыталось дозвониться Лоле Тейлор. На звонок корреспондента агентства она не взяла трубку.

Ранее Лола Тейлор заявила, что была изнасилована в ночь с 29 на 30 сентября. В это время она находились на отдыхе в Геленджике. По словам Тейлор, преступление совершили трое незнакомых ей мужчин. Однако она не смогла с первой попытки пройти полиграф по этому делу. По ее словам, перед процедурой она сильно переволновалась.