17 декабря 2020
16 декабря 2020

Губернатор Моор поиграет в танки

© Служба новостей «URA.RU»
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75-летие Тюменской области в ДК Нефтяник. Тюмень, моор александр
Губернатор Александр Моор сыграет в World of Tanks Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор попробует свои силы в киберспорте. Об этом URA.RU рассказал участник турнира Tyumen Cyber Cup 2020. В рамках состязания глава региона и президент федерации кибеспорта России Дмитрий Смит сыграют с противниками в World of Tanks.

«Завтра у нас будет шоу-матч с командой, в которую войдут губернатор Александр Моор и президент федерации кибеспорта России Дмитрий Смит. Их усилят еще одним профессиональным игроком», — рассказал URA.RU один из участников кибертурнира. Агентство направило в региональный оперштаб запрос об участии главы региона в играх, ответ на момент публикации не поступил.

Финал открытого кубка губернатора Тюменской области Tyumen Cyber Cup 2020 пройдет в ближайшие два дня, трансляции доступны в группе турнира в соцсети «ВКонтакте». По итогам будут названы имена лучших спортсменов, которые поделят между собой призовой фонд в миллион рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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