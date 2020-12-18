Глава ЦБ устроила разнос властям РФ за заморозку цен на продуты

В ЦБ считают, что нужно применять экономические меры по сдерживанию цен на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Решение о заморозке цен на продукты было принято преждевременно. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, трансляция которой прошла на телеканале «Россия 24».

«Мне кажется, прежде всего нужно применять меры экономического характера», — сказала Набиуллина. Она заявила, что не поддерживает административных мер по сдерживанию инфляции. По ее словам, заморозка и регулирование цен должны были применять только по истечении всех экономических мер. Глава ЦБ считает, что нужен постоянный механизм сглаживания цен на некоторые продукты питания.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что цены на сахар снизят до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло до 110 рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал не увлекаться заморозкой цен на продукты. Он подчеркнул, что меры несут кратковременный характер. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил начинать аресты за спекуляции ценами, передает агентство Nation News.