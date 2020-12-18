Собянин объявил о вакцинации миллиона человек от коронавируса

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет, госсовет
Сергей Собянин анонсировал вакцинацию новых категорий граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С 21 декабря ставить прививки от коронавируса начнут новым категориям москвичей. Препарат получат более миллиона человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей — работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности — около 1 млн москвичей», — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве идет с 5 декабря, напоминает агентство Nation News. Ранее Собянин заявлял, что в Москве следует вакцинировать от коронавируса около семи миллионов жителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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