Собянин объявил о вакцинации миллиона человек от коронавируса

Сергей Собянин анонсировал вакцинацию новых категорий граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 21 декабря ставить прививки от коронавируса начнут новым категориям москвичей. Препарат получат более миллиона человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей — работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности — около 1 млн москвичей», — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве идет с 5 декабря, напоминает агентство Nation News. Ранее Собянин заявлял, что в Москве следует вакцинировать от коронавируса около семи миллионов жителей.