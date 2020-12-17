17 декабря 2020

Власти решили перекроить карту Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, безработица, увольнение работника, потеря работы, коробка с вещами
Всего под сокращение попадают четыре администрации, где работает чуть больше 10 человек Фото: depositphotos.com

Административная карта Челябинской области может измениться: Нязепетровский муниципальный район хотят преобразовать в муниципальный округ, ликвидировав администрации сельских поселений. Об этом сообщил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

«Мы сейчас ведем консультации на эту тему и собираем мнения населения. Первый шаг уже сделан: с 1 января будет ликвидирована мэрия Нязепетровска, полномочия которой передаются на районный уровень. Следующий этап — отказ от администраций сельских поселений», — пояснил URA.RU Мошаров.

Курирующий внутреннюю политику региона вице-губернатор Анатолий Векшин подтвердил URA.RU, что вопрос о реорганизации муниципалитета действительно обсуждается. «Сотрудников администраций сельских поселений при таком развитии событий трудоустроят», — добавил Векшин. Для местных жителей ничего не изменится: все нужные справки они будут получать уже в территориальных отделах районной администрации, созданных на базе прежних «сельских мэрий».

Преобразования будут проходить уже при новом главе района. Действующий его руководитель Валерий Селиванов не стал участвовать в конкурсе. Фаворитом выборов считается спикер райсобрания Сергей Кравцов.

Ранее власти региона предпринимали попытку запустить аналогичную реформу в Коркинском муниципальном районе, но ее пришлось притормозить. «Район оказался достаточно конфликтным. Поэтому процесс пока поставили на „стоп“. В Нязепетровском районе ситуация более благоприятная», — пояснил источник URA.RU в правительстве региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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