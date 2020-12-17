Глава Чайковского перед Новым годом решил повысить себе зарплату

Оклады мэра Чайковского и его подчиненных вырастут на 4% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков решил перед Новым годом повысить себе и подчиненным зарплаты. Индексация окладов предусмотрена положением о денежном содержании выборного должностного лица и муниципальных служащих Чайковского (имеется в распоряжении URA.RU). Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании думы городского округа, которое состоится 23 декабря.

«В связи с принятием решения думы Чайковского городского округа „О бюджете на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов“, предусматривающего увеличение размера окладов денежного содержания муниципальных служащих округа, выборного должностного лица округа […] с января 2021 года на 4% необходимо произвести изменения размеров должностных окладов», — говорится в пояснительное записке к проекту решения.

Отмечается, что дополнительные средства из местного бюджета не потребуются, поскольку расходы на индексацию окладов муниципальных служащих «предусмотрены в бюджете на ближайшую трехлетку». Так, должностной оклад главы округа Юрия Вострикова предлагается установить на уровне 38 695 рублей. Оклад первого замглавы администрации указан в размере 31225 рубля. Оклады руководителя аппарата гордумы и председателя контрольно-счетной палаты одинаковы и составляют 21494 рубля.

Получить комментарий замглавы администрации Чайковского по экономике и финансам Ирины Коляковой не удалось, она не ответила по рабочему номеру телефона. URA.RU также рассказывало, что о бизнесе мэра Чайковского Вострикове. Фирмы, в которых он значился учредителем, регулярно получали муниципальные контракты.