Пермский губернатор отправился на переговоры в Санкт-Петербург

Дирижер Валерий Гергиев получил приглашение поработать в Перми Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече в Санкт-Петербурге с худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым пригласил маэстро в Пермь. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«Впервые побывал на экскурсии в Мариинке. Валерий Абисалович знаком с нашим репертуаром и с удовольствием принял приглашение в Пермь посетить любую из постановок Оперного театра», — написал Махонин. Он добавил, что предложил Гергиеву поставить спектакли на сцене пермского театра.

Также в начале декабря Махонин рассказал URA.RU, что дирижер Теодор Курентзис вновь начнет работать в Перми. В частности, планируется, что под руководством Курензиса в Прикамье будет проходить три мероприятия в год.