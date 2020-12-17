Евгений Куйвашев призвал соблюдать санитарные нормы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев породил ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавируса, а также рекомендовал отказаться от корпоративого празднования Нового года. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правовой информации региона.

Действующие ограничения по соблюдению санитарных норм во время эпидемии коронавируса губернатор продлил до 18 января. «Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, ограничить проведение корпоративных праздничных мероприятий в период до 31 декабря 2020 года включительно, а также в период нерабочих праздничных дней новогодних каникул и Рождества Христова», — говорится в документе. В силу он вступает с 19 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор решил не делать 31 декабря выходным днем. Решение, по данным инсайдеров, было принято с учетом позиции представителей промышленных предприятий.