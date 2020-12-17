17 декабря 2020

Губернатор Свердловской области принял решение о 31 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция Куйвашева. Екатеринбург, елка
Евгений Куйвашев не стал объявлять 31 декабря выходным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 31 декабря будет рабочим днем. Об этом он написал в своем Instagram.

«Взвесив все „за“ и „против“, решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России. Это не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение по своим сотрудникам и переносить выходной, если для этого есть все условия», — написал глава региона.

Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатора Евгения Куйвашева убедили не делать 31 декабря выходным днем, утверждают собеседники в окружении главы региона. Решение было принято с учетом позиции представителей промышленных предприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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