Губернатор Свердловской области принял решение о 31 декабря

Евгений Куйвашев не стал объявлять 31 декабря выходным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 31 декабря будет рабочим днем. Об этом он написал в своем Instagram.

«Взвесив все „за“ и „против“, решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России. Это не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение по своим сотрудникам и переносить выходной, если для этого есть все условия», — написал глава региона.

Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатора Евгения Куйвашева убедили не делать 31 декабря выходным днем, утверждают собеседники в окружении главы региона. Решение было принято с учетом позиции представителей промышленных предприятий.