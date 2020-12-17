В Екатеринбурге муж убил жену и покончил с собой при ребенке

Убийство произошло на улице Сыромолотова Фото: 2Гис

В микрорайоне ЖБИ Кировского района Екатеринбурга мужчина убил свою супругу, а затем покончил с собой. Все произошло на глазах малолетнего ребенка. Убийство произошло рано утром 18 декабря. Источник URA.RU сообщил, что все произошло в квартире на улице Сыромолотова, 13.

После расправы с женой на глазах у ребенка мужчина якобы лег на диван. «Испуганная девочка сообщила о случившемся своему дедушке, которому смогла позвонить по телефону», — описывает обстоятельства происшествия «Комсомольская правда» — Екатеринбург.

По данным издания, пенсионер прибежал к дому, пытался попасть внутрь. Отец дверь открывать отказался, а потом пропал из квартиры. «В квартире пенсионер застал только внучку. Отца ребенка не было. Он покончил жизнь самоубийством», — уточняет «Комсомольская правда». Известно, что оба родителя работали, среди соседей характеризовались положительно.