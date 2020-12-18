ТНТ закрывает проект «Дом 2»

Шоу «Дом2» стартовало в эфире канала в 2004 году. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Канал ТНТ закрывает телепроект «Дом 2». Об этом сообщили в пресс-службе канала.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТНТ. Отмечается, что канал покажет финальный выпуск шоу. Премьера состоится 30 декабря. PR-менеджер ТНТ Арина Рябцева в разговоре с журналистом URA.RU отказалась комментировать закрытие проекта.

Генеральный директор «Дом-2» Александр Расторгуев рассказал, что проект перестанут транслировать на ТНТ, но шоу не закроют, передает телеканал 360. Бывший PR-директор ТНТ Ренат Шаяхметов в беседе с журналистом URA.RU подтвердил, что «Дом 2» может продолжать выходить на другом канале.

Шоу идет с 2004 года. В апреле 2019 года ведущая шоу Ольга Орлова сообщила о закрытии телепроекта, но информация не подтвердилась.