17 декабря 2020

В Екатеринбурге произошла авария с участием нескольких машин. Есть жертвы. Фото. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимобиль, медицина катастроф, машина реанимации, реанимация
В результате аварии в Екатеринбурге погибли два человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге произошло ДТП при участии нескольких автомобилей, могут быть жертвы. Об этом URA.RU сообщил один из читателей.

«Там какая-то жесть, авария, много машин, несколько реанимаций», — рассказал свидетель. Он не исключил, что могут быть жертвы. По его словам, ДТП произошло на отрезке Объездной дороги между перекрестком с улицей Амундсена и улицы Серафимы Дерябиной. На кадрах, которые он прислал, видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД. Очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» сообщили о двух погибших. Согласно карте «Яндекс навигатора», на данном отрезке дороге образовалась пробка.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пообещали сообщить подробности происшествия позднее.

По словам очевидца, в аварии погибли два человека
На место аварии прибыли три кареты реанимации
Фото: читатель URA.RU Денис Ахматнуров

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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