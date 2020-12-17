В результате аварии в Екатеринбурге погибли два человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге произошло ДТП при участии нескольких автомобилей, могут быть жертвы. Об этом URA.RU сообщил один из читателей.

«Там какая-то жесть, авария, много машин, несколько реанимаций», — рассказал свидетель. Он не исключил, что могут быть жертвы. По его словам, ДТП произошло на отрезке Объездной дороги между перекрестком с улицей Амундсена и улицы Серафимы Дерябиной. На кадрах, которые он прислал, видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД. Очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» сообщили о двух погибших. Согласно карте «Яндекс навигатора», на данном отрезке дороге образовалась пробка.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пообещали сообщить подробности происшествия позднее.

По словам очевидца, в аварии погибли два человека

На место аварии прибыли три кареты реанимации Фото: читатель URA.RU Денис Ахматнуров