Пользователи социальных сетей эмоционально прокомментировали новость о закрытии шоу «Дом 2» на телеканале ТНТ. Соответствующие реакции они выложили в Twitter и Instagram.
Одни пользователи рады окончанию шоу, которое транслировалось с 2004 года. Однако другие расстроились, узнав о событии. Сейчас новость о закрытии шоу выходит в тренды Twitter.
Некоторые пользователи считают, что закрытие шоу стало одним из немногих позитивных событий в 2020 году.
Другие считают, что «Дом 2» возродится в новом проекте.
Пользователи уверены, что проект закрылся из-за тяжелого года.
Есть те, кто считает, что у шоу появятся новые неожиданные ведущие, а проект изменит свой формат.
Пользователи Instagram не уверены, что участники «Дома 2» смогут найти работу.
Фанаты шоу искренне расстроились закрытию реалити-шоу.
Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Instagram пост, в котором подробно описала, почему «Дом 2» был хорошим проектом.
Ранее в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что шоу закрывается. Бывший PR-директор ТНТ Ренат Шаяхметов в беседе с журналистом URA.RU рассказал, что «Дом 2» может продолжать выходить на другом канале.
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