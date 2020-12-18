Новость о закрытии «Дома 2» выходит в тренды Twitter Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи социальных сетей эмоционально прокомментировали новость о закрытии шоу «Дом 2» на телеканале ТНТ. Соответствующие реакции они выложили в Twitter и Instagram.

Одни пользователи рады окончанию шоу, которое транслировалось с 2004 года. Однако другие расстроились, узнав о событии. Сейчас новость о закрытии шоу выходит в тренды Twitter.

Некоторые пользователи считают, что закрытие шоу стало одним из немногих позитивных событий в 2020 году.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Другие считают, что «Дом 2» возродится в новом проекте.

Фото: Twitter

Пользователи уверены, что проект закрылся из-за тяжелого года.

Фото: Twitter

Есть те, кто считает, что у шоу появятся новые неожиданные ведущие, а проект изменит свой формат.

Фото: Twitter

Пользователи Instagram не уверены, что участники «Дома 2» смогут найти работу.

Фото: Instagram

Фанаты шоу искренне расстроились закрытию реалити-шоу.

Фото: Twitter

Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Instagram пост, в котором подробно описала, почему «Дом 2» был хорошим проектом.

Фото: Instagram

Ранее в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что шоу закрывается. Бывший PR-директор ТНТ Ренат Шаяхметов в беседе с журналистом URA.RU рассказал, что «Дом 2» может продолжать выходить на другом канале.