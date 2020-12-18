Минпросвещения РФ пообещало освободить учителей от кипы отчетов

Учителям хотят освободить время на работу с учениками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учителей освободят от бумажной нагрузки, освободив время для «творчества с детьми». Совместное решение о перечне обязательных документов для заполнения педагогами приняли в Минпросвещения РФ и Рособрнадзоре.

Учителей обяжут заполнять лишь четыре ключевых документа: журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня, личное дело школьника и основную образовательную программу для каждого из уровней общего образования.«[Документ]позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания. Благодаря таким шагам мы сможем создать условия для формирования новой, комфортной, современной образовательной среды», — цитирует заявление министра просвещения Сергея Кравцова пресс-служба министерства на официальном сайте.

В документе, разработанном ведомствами, особо подчеркивается, что ведение отчетности, которая не указана в перечные, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя. Руководство школы может ввести дополнительную нагрузку на педагога только с его письменного согласия. «Мы ограничим „самодеятельность“ муниципальных и региональных органов управления образованием, директоров школ. У учителя будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомствах отметили, что необходимость огромного количества отчетов — это одна из самых популярных тем обращений, поступающих на горячую линию Министерства просвещения для учителей.