Актеры «Реальных пацанов» рассказали Урганту, за что любят Пермь

Николай Наумов рассказал Урганту о деревянной букве П, которая находится рядом с вокзалом Пермь II Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Актеры сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, Николай Наумов и Владимир Селиванов стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Они представили новый фильм «Реальные пацаны против зомби», режиссером которого является Жанна Кадникова.

В нем главные герои выживают и привыкают к новому миру во время эпидемии зомби-вируса. Герой Вован съездил в отпуск в Кунгур и привез друзьям сувенир — сосульку из Кунгурской ледяной пещеры. Так в городе и распространился древний вирус, превращающий людей в зомби. Но пермяков просто так не испугать. Они продолжают жить привычной жизнью с поправкой на апокалипсис, рассказали артисты.

Иван Ургант признался гостям, что никогда не был в Перми и попросил их назвать достопримечательности города. Николай Наумов рассказал Урганту о деревянной букве П, которая находится рядом с вокзалом Пермь II. Памятник уже не первый год привлекает свое внимание гостей и жителей города. «Ты когда-нибудь видел самую огромную букву П на свете? Она сделана из дерева, ее никто не может сжечь», — сказал Наумов. Он с иронией отметил, что ее хотели сжечь, но ни у кого не получилось. «Был устроен целый конкурс», — пошутил он.

Владимир Селиванов в свою очередь посоветовал россиянам посетить Кунгурскую ледяную пещеру, откуда он привез сосульку. Протяженность пещеры— 5700 метров. При этом оборудовано для посещения туристами лишь 1500 метров. На этом протяжении пещера расчищена и оборудована специальной подсветкой, добавляющей зрелищности. Последней о родном городе рассказала Зоя Боребер. Она порекомендовала Урганту отправиться на Драмтеатр и Пермский театр оперы и балета. «Потом ты идешь в пельменную, где ты попробуешь посикунчики правильные. Ну и в бар, чтобы познакомиться с пермским колоритом», — заключила Бербер.