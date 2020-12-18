Супруга олигарха из 90-х, основателя НТВ и ТНТ, экс-владелеца медиагруппы «Мост» Владимира Гусинского обвинила его в мошенничестве на 27 млн долларов и собирается подавать на развод. Гневный пост обманутая жена написала в Facebook, но затем удалила его, однако подписчики успели сделать скриншоты записи.
Елена Гусинская заявила в соцсети, что прожила с супругом 29 лет, а он потратил не только свой капитал, но и забрал у нее все наличные сбережения. Кроме того, супруг обманом лишил ее недвижимости в Лондоне и Израиле. Стоимость апартаментов она оценивает в шесть и семь млн долларов соответственно. Она рассказала, что неоднократно давала Гусинскому деньги, чтобы он мог рассчитаться с долгами. По словам супруги олигарха, сейчас он намерен расстаться с яхтой, «которую разобрали на запчасти и, видимо, в скором времени продадут с аукциона». Елена не стесняется в выражениях и называет супруга «тварью» и «подонком».
Скрины записи опубликовала в своем Telegram-канале вдова бывшего соратника Гусинского Игоря Малашенко Божена Рынска. «Гусь полный банкрот… С Игорем он вел себя непорядочно, о чем я Гусю написала еще много лет назад», — заявила Рынска.
Елена Гусинская решила развестись с мужем. После этого заявления жена олигарха предупредила подписчиков, что «если я умру в ближайший год, значит — меня убили».
Гусинский покинул Россию после продажи «Медиа-Моста» «Газпрому». Вскоре в РФ завели на него уголовное дело о мошенничестве, однако Испания отказалась выдавать олигарха. Сейчас Гусинский постоянно живет за границей, занимаясь медиабизнесом.