18 декабря 2020

Иммунолог раскрыл, как коронавирус уничтожает легкие

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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, рак, кт, компьютерная томография
Коронавирус поражает легкие чаще всего из-за большой капиллярной сетки в этом органе Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главной опасностью коронавируса является возможность, что вирус попадет в кровь и распространится по всем органам организма. Поэтому часто поражение легких происходит даже без кашля, так как воспаляется кровеносная система легких, сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Коронавирус в легких отфильтровывается. И воспаление возникает не со стороны сосудистого русла, а капилляров легких. Поэтому бывает, что и кашля нет. Потому что в воздухоносных путях нет ни слизи, ни мокроты. А воспалилась кровеносная система легких», — рассказал врач «Российской газете». Он уточнил, что в участках воспалений нарушается кровообращение, из-за чего человеку становится сложно дышать.

Однако врач также рассказал, что воспаление может идти где угодно. Поражение может произойти в тканях головного мозга, поджелудочной железы, в капиллярах кишечника, а также в печени или почках.

Ранее главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев рассказал, что поражение легких после коронавируса ставит человека в группу риска по заражению туберкулезом. Однако вероятность заболеть возрастает при совокупности нескольких факторов. Для восстановления легких врачи советуют россиянам вести здоровый образ жизни, питаться не реже четырех раз в сутки, спать не менее восьми часов, воздержаться от курения и потребления алкогольных напитков, пишет Nation News. А для того, чтобы быстрее выздороветь нужно потреблять больше жидкости, делать дыхательную гимнастику и лежать на животе, уточняет «Царьград».

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