Фтизиатр: после пандемии коронавируса начнется другая эпидемия

После поражения легких при коронавирусе гораздо легче заболеть туберкулезом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В следующем году в мире ожидается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза. Главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев рассказал, что пандемия коронавируса оказывает прямое воздействие на эпидситуацию по туберкулезу.

«Мировые эксперты пришли к выводу, что нас ждёт вспышка туберкулёза. Прогнозируется, что в 2021 году рост и заболеваемости, и смертности увеличится на 20%», — заявил он в интервью ИА «Чита.ру». Переболевшие коронавирусом с поражением легких находятся в группе риска.

По его словам, вероятность заболеть туберкулезом возрастает при совокупности нескольких факторов. Это мощное снижение иммунитета, стресс, поражение легких при коронавирусе, злоупотребление алкоголем и курение.

Однако эпидемия туберкулеза ожидается не только из-за коронавируса. В условиях пандемии люди не делают ежегодно флюорографию, а значит не могут обнаружить заболевание на ранней стадии, считает врач.

При этом пульмонолог Анна Власова отметила, что даже при бессимптомном течении коронавируса может произойти двустороннее поражение легких. В таком случае человеку необходимо срочно обращаться к врачам, так как даже одностороннее поражение можно лечить дома только под пристальным контролем амбулаторной службы, уточняет RT. Диагностировать это можно только на КТ.