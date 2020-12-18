18 декабря 2020
17 декабря 2020

Мэрия в ХМАО закупила для детей просроченные конфеты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя ярмарка на Красной Площади. Москва, леденцы на палочке, сладости, кремль, новый год, новогодняя ярмарка, спасская башня
Конфеты в упаковке просрочены с 15 февраля 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одаренным детям в Югорске (ХМАО) администрация подарила наборы конфет с истекшим сроком годности. На упаковке указано, что они годны до 15 февраля 2020 года.

«Администрация Югорска закупила просроченные конфеты на 300 подарочных наборов для одаренных детей», — рассказал URA.RU оппозиционер Антон Пантин. Чиновники, однако, рассуждают, что в маркировке могла быть допущена ошибка, так как упаковка выглядит качественно.

Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу администрации. Ответа пока не поступило.

Ранее оппозиционер был депутатом местной гордумы, но потерял мандат после скандала. Сейчас он часто идет на конфликты с мэрией. В августе он рассказал о трещинах на дороге, которая была построена годом ранее за порядка пяти миллиардов рублей.

В сроке годности допущена ошибка в месяце
Антон Пантин

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...