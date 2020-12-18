18 декабря 2020
17 декабря 2020

Текслер с супругой исполнили мечты детей перед Новым Годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей и Ирина Текслер вытянули шары с желаниями детей Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 19 декабря приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». К ним присоединились члены правительства региона и главы городов. Акция проходила в губернаторской резиденции, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«Мы понимаем, что это не просто елка, не просто елочные украшения, а шары — это мечты детей, — заявил Текслер. — Давайте исполним их мечты, принесем им праздник и праздничное настроение». Участники акции снимали с елки игрушки, с открытками от детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В открытках сообщалось о подарках, которые дети мечтают получить на Новый год. Текслер исполнит мечту Арсения из Карабаша и подарит ему гироскутер. Ирине Текслер достался шар с желанием тройняшек Даши, Вики и Димы из Челябинска, дети попросили велосипеды. Все подарки участники акции покупают на свои деньги.

Ранее Текслер дал поручение главам городов и районов организовать в каждом муниципалитете «Елку желаний». По словам губернатора, новогодний подарок нужно вручить каждому ребенку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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