Челябинский губернатор дал спецпоручение главам

Челябинским детям вручат подарки на «Елке желаний» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал особое поручение главам городов и районов организовать в каждом муниципалитете «Елку желаний». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. Губернатор считает, что несмотря на пандемию, праздник для детей должен состояться, особенно для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Прошу глав муниципальных образований подключиться, проконтролировать, чтобы все прошло достойно. Новогодний подарок нужно вручить каждому ребенку, кому он положен, повторюсь, с соблюдением всех санитарных мер предосторожности», — цитирует губернатора его пресс-служба.

На приобретение сладких подарков для более 165 тысяч в рамках акции «Подарим новый год детям» из бюджета региона выделено 38 млн. рублей. Их начнут выдавать с 16 декабря.

Кроме того, закуплены более 2 тыс. наборов для детей, кому нельзя сладкое. Также уже до конца недели начнется акция «Елка желаний», в рамках которой главы исполнят новогодние желания детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

«Елку желаний» впервые запустил Текслер в 2019 году в своей резиденции. Желания детей, которые были помещены в шарики на елке, вместе с губернатором исполняли члены правительства и их замы. Они покупали детям, которые нуждаются в помощи, на собственные средства.