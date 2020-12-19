Разработчики вакцин от коронавируса раскрыли срок их действия

Российская вакцина от коронавируса защитит организм на два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» центра имени Гамалеи будет создавать иммунитет более чем на два года, а вакцина «Эпиваккорона» центра «Вектор» сможет защитить организм от коронавируса минимум на полгода. Об этом рассказали разработчики вакцины в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

«Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на 6-месячный период после вакцинации», — цитирует РИА «Новости» директора центра «Вектор» Ринат Максютов. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» будет создавать иммунитет более чем на два года. Однако он отметил, что вакцинация от коронавируса может не давать защиту людям с проблемами с иммунитетом или из-за стресса в процессе.

В России сейчас зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала «Спутник V» центра эпидемиологии имени Гамалеи. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%. Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» создана в новосибирском центре «Вектор». Вскоре планируется зарегистрировать третий препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывают 26 вариантов вакцины против коронавируса в 17 научных учреждениях, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения, сообщает RT. Глава центра Гамалеи Гинцбург также говорил о том, что будут созданы «лайт-версии» вакцины, напоминает VSE42.Ru.