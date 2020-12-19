Зеленые листья на мандаринах — не показатель свежести
Специалисты Роспотребнадзора составили инструкцию по выбору мандаринов. Она опубликована на сайте надзорного органа.
- Не стоит покупать фрукты в несанкционированных местах
- Следует покупать красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек
- Светлый цвет кожицы говорит, что плод кислый, а темный, что сладкий
- Мандарины не должны быть твердыми и сухими
- Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести, но он помогает ее сохранить, Поэтому их не стоит обрывать после покупки
- Перед едой мандарины следует промыть теплой водой с мылом
- Для длительного хранения кожицу нужно натереть растительным маслом и поместить фрукты в холодильник.
- Цитрусы лучше держать в сетке, а не в пакете
Диетолог Дарья Русакова рассказала, что лучше съедать не более трех мандаринов в сутки, передает агентство Nation News. Специалист Роскачества Виталий Киселев предупредил, что чрезмерное употребление может привести к аллергическим реакциям.
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