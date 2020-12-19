Зеленые листья на мандаринах — не показатель свежести Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Роспотребнадзора составили инструкцию по выбору мандаринов. Она опубликована на сайте надзорного органа.

Не стоит покупать фрукты в несанкционированных местах

Следует покупать красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек

Светлый цвет кожицы говорит, что плод кислый, а темный, что сладкий

Мандарины не должны быть твердыми и сухими

Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести, но он помогает ее сохранить, Поэтому их не стоит обрывать после покупки

Перед едой мандарины следует промыть теплой водой с мылом

Для длительного хранения кожицу нужно натереть растительным маслом и поместить фрукты в холодильник.

Цитрусы лучше держать в сетке, а не в пакете

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что лучше съедать не более трех мандаринов в сутки, передает агентство Nation News. Специалист Роскачества Виталий Киселев предупредил, что чрезмерное употребление может привести к аллергическим реакциям.