В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мандарины. Инструкция

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Оранжерея Ботанического сада. Екатеринбург, мандарины
Зеленые листья на мандаринах — не показатель свежести Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Роспотребнадзора составили инструкцию по выбору мандаринов. Она опубликована на сайте надзорного органа.

  • Не стоит покупать фрукты в несанкционированных местах
  • Следует покупать красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек
  • Светлый цвет кожицы говорит, что плод кислый, а темный, что сладкий
  • Мандарины не должны быть твердыми и сухими
  • Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести, но он помогает ее сохранить, Поэтому их не стоит обрывать после покупки
  • Перед едой мандарины следует промыть теплой водой с мылом
  • Для длительного хранения кожицу нужно натереть растительным маслом и поместить фрукты в холодильник.
  • Цитрусы лучше держать в сетке, а не в пакете

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что лучше съедать не более трех мандаринов в сутки, передает агентство Nation News. Специалист Роскачества Виталий Киселев предупредил, что чрезмерное употребление может привести к аллергическим реакциям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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