Павел Зарубин показал кадры, на которых Владимир Путин сидит в куртке на фоне карты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина будут снимать на новом фоне. Об этом журналист Дмитрий Смирнов написал в telegram-канала «Пул N3».

Ранее его коллега Павел Зарубин в своем instagram-аккаунте показал отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1». На кадрах видно, что Путин сидит за столом в зимней куртке на фоне карты России. Журналист спросил, почему глава государства так одет. «Новогоднее обращение президента — 2020 может выглядеть и так», — ответил Смирнов в Telegram.

Традиционно президент России произносит предновогоднюю речь на фоне Кремля. Обычно он одет в костюм и галстук. Его последнее выступление в новогоднюю ночь стало самой рейтинговой программой на телевидении 31 декабря, передает «Национальная служба новостей». Его посмотрели около 44% россиян.