Ксения Собчак спала об успешном запуске ракеты «Ангара-5» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак посвятила песню главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину, который удивился успеху собственного проекта. Для этого телеведущая переделала песню группы «Иванушки International» «Тополиный пух».

«По-по-полетела черт возьми! Господи мой Исусе./ Удавись теперь там Илон Маск./ Это только начало чмошник/ — На космос наш даже не суйся!/ Полетели слезы по глазам и космодром весь хлопает/ Только ты не веришь в это сам, что твоя продукция работает», — поет Собчак в клипе.

Ранее телеведущая отметила, что стоимость ракеты-носителя в пять миллиардов рублей даже по меркам госкомпации является «космической». «В случае, если бы она не взлетела, Рогозин снова искал бы виновных и морально разложенных среди топ-менеджментов корпорации, поскольку с себя нельзя начинать», — отметила Собчак, ее слова приводит агентство «Актуальные новости».

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк. В Минобороны РФ сообщили, что пуск прошел в штатном режиме, напоминает телеканал 360. «Она летает, черт возьми!» — подписал Рогозин фото, на котором запечатлена ракета.